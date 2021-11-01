Гурбан Гурбанов одержал юбилейную победу на посту главного тренера

Наставник "Карабаха" Гурбан Гурбанов одержал 350-ю победу за свою карьеру главного тренера.

Наставник "Карабаха" Гурбан Гурбанов одержал 350-ю победу за свою карьеру главного тренера.

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт Профессиональной футбольной лиги, его подопечные обыграли "Нефтчи" со счетом 4:0 на домашней игре в IX туре Премьер-лиги.

49-летний специалист, начавший карьеру главного тренера с "Нефтчи", одержал первую победу с этой командой. 6 августа 2006 года его команда одержала победу со счетом 6:1 в домашней игре чемпионата против "Генджлербирлии". За 15-летнюю карьеру Г.Гурбанов сменил три команды.

Вместе с "Нефтчи" он одержал 25 побед, с "Карабахом" – 321, а со сборной Азербайджана - 4.