Гурбан Гурбанов одержал трехсотую победу в чемпионатах Азербайджана

Гурбан Гурбанов одержал свою трехсотую победу на чемпионатах Азербайджана в качестве главного тренера.

Гурбан Гурбанов одержал свою трехсотую победу в чемпионатах Азербайджана в качестве главного тренера.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Профессиональной футбольной лиги, юбилей 51-летнего специалиста совпал со вторым туром Премьер-лиги.

Клуб "Карабах" встретился на своем поле с "Туран Товузом". Победа со счетом 3:0 стала для Гурбанова трехсотой по счету.

Эти победы были завоеваны во время работы в клубах "Нефтчи" и "Карабах".

Отметим, что первая победа Гурбана Гурбанова в чемпионате в качестве главного тренера была одержана 6 августа 2006 года. Тогда под его руководством "Нефтчи" одержал победу над клубом "Гянджлярбирлийи" со счетом 6:1.