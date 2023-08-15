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Гурбан Гурбанов одержал трехсотую победу в чемпионатах Азербайджана

Гурбан Гурбанов одержал трехсотую победу в чемпионатах Азербайджана Гурбан Гурбанов одержал свою трехсотую победу на чемпионатах Азербайджана в качестве главного тренера.
Футбол
15 августа 2023 г. 13:26
Гурбан Гурбанов одержал трехсотую победу в чемпионатах Азербайджана

Гурбан Гурбанов одержал свою трехсотую победу в чемпионатах Азербайджана в качестве главного тренера.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Профессиональной футбольной лиги, юбилей 51-летнего специалиста совпал со вторым туром Премьер-лиги.

Клуб "Карабах" встретился на своем поле с "Туран Товузом". Победа со счетом 3:0 стала для Гурбанова трехсотой по счету.

Эти победы были завоеваны во время работы в клубах "Нефтчи" и "Карабах".

Отметим, что первая победа Гурбана Гурбанова в чемпионате в качестве главного тренера была одержана 6 августа 2006 года. Тогда под его руководством "Нефтчи" одержал победу над клубом "Гянджлярбирлийи" со счетом 6:1.

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Версия на азербайджанском языке Qurban Qurbanov Azərbaycan çempionatlarında 300-cü qələbəsini qazanıb

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