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Гурбан Гурбанов: Очень хотелось бы, чтобы Азербайджан и Турция провели совместный чемпионат

Гурбан Гурбанов: Очень хотелось бы, чтобы Азербайджан и Турция провели совместный чемпионат "Очень хотелось бы, чтобы лиги Азербайджана и Турции объединились, провели совместный чемпионат".
Футбол
26 марта 2023 г. 23:04
Гурбан Гурбанов: Очень хотелось бы, чтобы Азербайджан и Турция провели совместный чемпионат

"Очень хотелось бы, чтобы лиги Азербайджана и Турции объединились, провели совместный чемпионат".

Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов на пресс-конференции после благотворительного матча в Баку, где они проиграли "Карабаху" со счетом 1:2.

51-летний специалист поблагодарил болельщиков за прекрасную атмосферу на стадионе: "Я благодарен организаторам. Остался доволен игрой. Считаю, что это был хороший матч". Хочу поблагодарить наших болельщиков, которые создали хорошую атмосферу. Думаю, они получили удовольствие от игры. Это был благотворительный матч, и отрадно, что все откликнулись на него. Играли против сильного соперника. Удачи "Галатасараю" в Суперлиге".

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Версия на азербайджанском языке Qurban Qurbanov: "Çox istərdim ki, Azərbaycan və Türkiyə liqaları bir olsun, ortaq çempionat keçirilsin"

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