Гурбан Гурбанов оценил соперников "Карабаха" в Лиге чемпионов

Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ "Нам попался самый сильный из пяти потенциальных соперников. "Самтредиа" знает нас еще лучше. В прошлом сезоне мы видели игру, продемонстрированную соперником на ответном матче с "Габалой". Эта команда с характером".

Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов, оценивая жеребьевку II квалификационного раунда Лиги чемпионов.

По его словам, продолжение на данный момент чемпионата Грузии является плюсом для "Самтредиа": "Что же касается нас, пока нам не удалось собраться в полном составе. С 20-го июня футболисты национальных сборных соберутся на учебно-тренировочный сбор. Мы постараемся собраться в кратчайшие сроки, устранить все недочеты и быть полностью готовыми до начала матча".