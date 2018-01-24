Гурбан Гурбанов оценил результаты жеребьёвки Лиги наций УЕФА

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ "Желаю удачи. Каждая команда могла бы стать нашим соперником. Жребий уже брошен, мы должны постараться узнать соперников, правильно подготовиться, сформировать нашу команду. Впереди у нас довольно много времени. Верю, что еще до игр нам удастся построить более сильную, дружную команду".

Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер сборной Азербайджана Гурбан Гурбанов, оценивая результаты жеребьёвки Лиги наций УЕФА.

46-летний специалист отметил, что его команда до последнего постарается воспользоваться шансом: "Не могу сказать, что перед жеребьевкой я делал какой-то выбор между командами. Потому что я никогда не думал о таких вопросах. Жребий - это лотерея. Мы уже знаем наших соперников. Все свое внимание и работу мы направим в это русло. Сегодня в мировом футболе мы сталкиваемся с любыми результатами. Слабому сопернику удаётся отобрать очки у соперника посильнее. Лига наций пройдет впервые. Внимание всех приковано к этому соревнованию, все будут стараться максимально использовать свои шансы. В другом соревновании, наверное, было бы легче играть против наших нынешних соперников.

Но с точки зрения выхода в чемпионат Европы, все команды постараются максимально воспользоваться шансом, будут вести борьбу. Мы также являемся одной из этих команд. Конечно, на каждом шагу мы должны быть внимательными с соперниками и правильно их оценивать. С некоторыми из этих команд мы играли в разное время, есть успешные или неудачные результаты.

Я благодарен нашим болельщикам за поддержку национальной команды. Я верю, что для успеха нашей сборной мы вновь объединимся".

Отметим, что сборная Азербайджана в Лиге D в группе III сыграет со сборными Мальты, Косово, Фарерских островов.