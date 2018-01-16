Гурбан Гурбанов обнародует состав сборной Азербайджана после просмотра всех клубов в Анталье

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ 27 января в Анталье будет обнародован состав Национальной сборной Азербайджана по футболу. Как сообщили Report в пресс-службе сборной, подопечные Гурбана Гурбанова остановятся в отеле “Maxx Royal”.

Г. Гурбанов огласит итоговый список приглашенных в сборную футболистов после просмотра всех клубов, прибывших в Анталью. Пока на сборах в Турции находятся только “Карабах” и “Габала”. Другие команды прибудут в Анталью в течение недели. Главный тренер намерен огласить состав сборной, ознакомившись с работой команд в ходе учебно-тренировочных сборов.

Весьма вероятно, что будут приглашены выступающие в Премьер-лиге Азербайджана. В связи с тем, что зимний перерыв в чемпионатах стран выступления легионеров истекает на этой неделе, маловероятно, что они примут участие в учебно-тренировочных сборах национальной сборной.

30 января сборная Азербайджана сыграет со сборной Молдовы, в 2 февраля проведет матч со сборной Косово. Матч со сборной Молдовы пройдет на стадионе “Maрдан”. Время начала встречи - 20:00 по бакинскому времени. Время и место проведения матча со сборной Косово пока неизвестны.