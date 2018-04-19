Гурбан Гурбанов о товарищеском матче с Казахстаном

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Гурбан Гурбанов рассказал о товарищеском матче со сборной Казахстана, который состоится 5 июня в Астане.

В разговоре с Report 46-летний эксперт подчеркнул, что команда-соперник тоже выступает в Лиге наций и имеет опытного главного тренера. По его словам, назначение Станимира Стоилова главным тренером сборной Казахстана говорит об изменениях к лучшему.

Г.Гурбанов отметил, что начал собирать информацию о сопернике:

"Стоилов добился хороших результатов в клубной карьере. У них обязательно будут изменения к лучшему. Нас не ждет комфортная игра. Но до этой игры еще долго. Сегодня не могу высказаться полностью. Все мое внимание направлено на встречи чемпионата. Мы начали постепенно собирать информацию. Конкретные мысли я выскажу через некоторое время".

Главный тренер сообщил, что до очередных сборов сборной в Баку ожидается один товарищеский матч, и еще два на выезде. Однако на предложение от Футбольной федерации Казахстана решено ответить положительно:

"Откровенно говоря, раньше мы хотели провести в Баку две игры. В наших планах было 2 игры за 4 дня. Мы рассмотрели варианты, появилось это предложение, мы согласились отправиться за границу".

Отметим, что сборная Азербайджана 29 мая проведет на Бакинском олимпийском стадионе товарищеский матч со сборной Кыргызстана, 9 июня - в Риге со сборной Латвии. Встреча с Казахстаном состоится на стадионе "Астана Арена".