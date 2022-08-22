Гурбан Гурбанов о слухах про переход Торала Байрамова в турецкий клуб

Главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов прокомментировал появившиеся новости о том, что турецкий клуб "Галатасарай" интересуется футболистом команды Торалом Байрамовым. Как сообщает Report, 50-летний специалист заявил журналистам, что реального

Главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов прокомментировал появившиеся новости о том, что турецкий клуб "Галатасарай" интересуется футболистом команды Торалом Байрамовым.



Как сообщает Report, он заявил журналистам, что реального предложения 21-летнему защитнику не поступало.



Главный тренер отметил, что клуб также не получал запроса: "Складывается впечатление, что подобные слухи распространяются с целью ввести в заблуждение футболиста. Это меня беспокоит. Я не знаю, кто стоит за этой рекламной акцией. Ко всему нужно относиться серьезно, только тогда клуб и игрок смогут принять правильное решение. Такие слухи только вредят игроку, а следовательно и клубу".



Напомним, ранее турецкое информагентство "Dogan" написало о начале переговоров представителей "Галатасарая" с менеджером Торала Байрамова.