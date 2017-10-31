Гурбан Гурбанов: Нужно сыграть дисциплинированно, показать командую игру и осознавать свою ответственность

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов поделился ожиданиями от выездного матча с «Атлетико» (31 октября) в групповом этапе Лиги чемпионов, передает Report.

«Атлетико» обладает высоким классом, но не всегда использует свои шансы. Завтра они постараются больше атаковать, и нам нужно проявить характер. Возможно, нам где-то не хватает класса, но мы можем компенсировать это самоотдачей и отношением к делу. Тем, кто выйдет на поле, предстоит превзойти себя. Нужно сыграть дисциплинированно, показать командую игру и осознавать свою ответственность.

Мы должны мечтать, мы должны верить. Также нам нужна поддержка и вера болельщиков. Если мы хотим уехать домой с хорошим результатом, завтра мотивация должна быть даже выше, чем в первой встрече", — сказал Гурбанов.

В Баку команды сыграли вничью — 0:0.