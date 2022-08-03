Гурбан Гурбанов: Несмотря на трудное начало, мы смогли взять ситуацию под контроль

"Это была очень напряженная и интересная игра. Вчера я сказал, что соперник - это команда, которая умеет обращаться с мячом. Несмотря на трудное начало, смогли взять ситуацию под контроль. Мы работаем с большим желанием и решимостью, чтобы быть готовыми к ответной встрече. Постараемся сыграть хорошо на выезде и пройти этап".
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Он также поблагодарил болельщиков, которые всегда поддерживают команду.
Напомним, что матч, прошедший на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова в Баку, завершился со счетом 1:1. Ответная игра состоится 9 августа в Будапеште.