Гурбан Гурбанов: Несмотря на трудное начало, мы смогли взять ситуацию под контроль

"Это была очень напряженная и интересная игра. Вчера я сказал, что соперник - это команда, которая умеет обращаться с мячом. Несмотря на трудное начало, мы смогли взять ситуацию под контроль. Мы работаем с большим желанием и решимостью, чтобы быть готовым

"Это была очень напряженная и интересная игра. Вчера я сказал, что соперник - это команда, которая умеет обращаться с мячом. Несмотря на трудное начало, смогли взять ситуацию под контроль. Мы работаем с большим желанием и решимостью, чтобы быть готовыми к ответной встрече. Постараемся сыграть хорошо на выезде и пройти этап".

Как сообщает Report , об этом сказал главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов на послематчевой пресс-конференции по итогам первой игры третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА против венгерского "Ференцвароша".

Он также поблагодарил болельщиков, которые всегда поддерживают команду.

Напомним, что матч, прошедший на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова в Баку, завершился со счетом 1:1. Ответная игра состоится 9 августа в Будапеште.