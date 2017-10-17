Гурбан Гурбанов: Не стоит обманывать себя, у нас нет футболиста, который смог бы выступать в клубах "Рома" и "Атлетико" - ИНТЕРВЬЮ

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Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ "Нет необходимости много говорить о сопернике. Все мы хорошо его знаем. В последние 4 года "Атлетико" дважды играл в финале ЛЧ. Клуб становился чемпионом Испании. В последние годы они выступают еще лучше. У них своеобразная манера игры. Они создают для соперника трудности. Мы проанализировали "Атлетико".

Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов, комментируя матч с испанским "Атлетико" в III туре группового раунда Лиги чемпионов.

45-летний специалист также ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции, организованной на Бакинском олимпийском стадионе:

- Какие слабые стороны Вы обнаружили у "Атлетико"?

- У соперника очень сильный главный тренер. Он обладает высококвалифицированными игроками. Они ошибаются в редких случаях. Дисциплина игры на очень высоком уровне. Основной метод их игры заключается в том, что они не дают возможности сопернику играть в свой футбол. Соперник очень силен в защите. С этой точки зрения, они на первом месте. Мы постараемся показать свою игру. Увидим, в какой степени достигнем этого. Главное, чтобы мяч был у нас. В противном случае будет сложно.

- Азербайджан впервые участвует в групповом раунде Лиги чемпионов. Какова максимальная цель "Карабаха"?

- Наша цель заключается в хорошей борьбе. В первую очередь мы должны вести борьбу против этой команды. Мы играем перед своими болельщиками. Постараемся завоевать очки. Конечно, если сделать сравнение, соперник превосходит нас. Однако, и мы выходим на каждый матч с верой в хороший результат.

- Забивший на встрече с "Интером" 2 гола Дино Ндлову покинул поле с травмой. Каково его состояние?

- Отвечу вкратце. Вчера он покинул тренировку, не дождавшись окончания. Пока неизвестно, будет ли он играть, или нет.

- Насколько было трудно адаптироваться к Бакинскому олимпийскому стадиону?

- Мы уже не думаем об этом. Не хотелось бы каждый раз возвращаться к этому разговору. Нам удобно выступать на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. На матч с клубом "Рома" на Бакинском олимпийском стадионе пришли 58 тысяч зрителей. Хотелось бы, чтобы стадион вновь был переполнен. Этот стадион мы считаем родным.

- С учетом выступления на встрече с Германией, возможно ли при отсутствии Дино Ндлова допустить к матчу Рамиля Шейдаева, или же будет играть Махир Мадатов?

- Честно говоря, я пока не решил. У нас есть время до завтрашнего дня. Я приму решение в день матча.

- Не вызывает ли напряженности тот факт, что в прошлом туре Ла Лиги "Атлетико" сыграл с "Барселоной" вничью?

- В мировом футболе насчитывается 7-8 команд, встречи между которыми бывают интересны для всех и привлекают всеобщее внимание. Играть против таких коллективов доставляет мне огромное удовольствие. Мы уверенно готовимся к матчам с подобными соперниками.

- Каковы отличительные черты "Атлетико" и "Барселоны"?

- В футболе существует 15-20 тренеров и клубов, обладающих своеобразным стилем игры. Каждый из них преуспевает по своему. Никто не желает играть против "Атлетико", так как у них своеобразная манера игры и они создают трудности для соперников.

- Хотя на матче с "Ромой" стадион был переполнен, возникла проблема для болельщиков. На данный момент интерес невелик. Какое обращение Вы можете сделать к болельщикам?

- Ничего не дается легко. Где есть трудности, там бывает и успех. Чтобы достичь нынешней ступени, мы прошли через множество трудностей. Одновременно уследить за 60 000 зрителей также непросто. Это было новшеством. Здесь прошел первый матч. Я всегда получал удовольствие от трудностей. Мы не должны думать об этом. Я доволен всеми болельщиками. Мы должны учесть положение, которое царит в футболе. Мы играем не только для пришедших на стадион болельщиков. За матчем следят азербайджанцы со всего мира. Если я приду на матч в качестве болельщика, столкнусь с трудностью, получу от этого только удовольствие. Приглашаю всех на игру.

- Есть ли на сегодняшний день футболисты в составе "Карабаха", которые на том уровне, чтобы выступать в клубах "Рома" и "Атлетико"?

- Не стоит обманывать себя. На данный момент у нас нет такого игрока. Эти клубы ищут игроков с более престижных чемпионатов. Чемпионат Азербайджана не на таком уровне, чтобы "Рома" или же "Атлетико" искали здесь игроков. Они годами наблюдают за футболистами. В случае нашего периодического выступления с такими командами как "Атлетико", уровень наших футболистов повысится. Наш футбольный менталитет не достиг того уровня, чтобы все желали уехать за рубеж. Должен быть выход за рубеж, и они должны показать себя. В этом я не упрекаю лишь футболистов. Есть и другие вопросы.

Фото: Фири Салим