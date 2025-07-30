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Гурбан Гурбанов: Не стану упрекать игроков за ошибки

Гурбан Гурбанов: Не стану упрекать игроков за ошибки Главный тренер футбольного клуба "Карабах" Гурбан Гурбанов заявил, что не будет делать замечаний своим игрокам за допущенные ошибки в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА против ирландского "Шелбурна".
Футбол
30 июля 2025 г. 23:32
Гурбан Гурбанов: Не стану упрекать игроков за ошибки

Главный тренер футбольного клуба "Карабах" Гурбан Гурбанов заявил, что не будет делать замечаний своим игрокам за допущенные ошибки в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА против ирландского "Шелбурна".

Как сообщает Report, наставник выразил радость по поводу выхода команды в следующий этап.

"Поздравляю игроков с победой. Не могу критиковать их за ошибки - есть аспекты, которые нужно доработать. Соперник очень серьезный и не любит проигрывать. Мы рады победе. Новички в составе постепенно адаптируются".

Комментируя нереализованный пенальти Кади Борхеса на 68-й минуте, Гурбанов отметил:

"Не думаю, что за это можно сильно критиковать футболиста. Возможно, со стороны все выглядело просто, но подобные эпизоды случаются. Уверен, он тоже хотел забить".

Тренер добавил, что клуб намерен усилить линию нападения.

Он также подчеркнул, что команда 12-й раз подряд выходит в основной этап еврокубков.

Напомним, что матч "Карабах" – "Шелбурн", прошедший на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, завершился победой азербайджанского клуба со счетом 1:0. В третьем квалификационном раунде "Карабах" встретится с победителем пары "Шкендия" (Северная Македония) — FCSB (Румыния).

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Версия на азербайджанском языке Qurban Qurbanov: "Buraxdıqları səhvlərə görə futbolçularıma irad bildirməyəcəm"

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