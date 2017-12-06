Гурбан Гурбанов: Не хотели проигрывать

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ "Поздравляю соперника. И своих футболистов тоже. Не хотели проигрывать. Я остался доволен своими футболистами. Команда моя проигрывать не хотела. Мы показали достойную игру".

Как передает командированный в итальянскую столицу сотрудник Report, об этом на пресс-конференции после матча 6 тура в рамках группового турнира Лиги Чемпионов в Риме против “Ромы“ сказал наставник "Карабаха" Гурбан Гурбанов.

Затем 45-летний специалист ответил на вопросы журналистов.

- Проанализируйте группу ЛЧ. Для чего был осуществлен выход на поле Шейдаева и Агабалы Рамазанова?

- Считаю это нормальным. За исключением "Челси" считаю выступление нормальным. В эпизодах с красными карточками нам не хватило опыта. Выход этих ребят на поле связан с необходимостью повышения скорости нашей игры.

- Если не было бы красных карточек, повлияло бы это на игру команду? Как вы оцениваете сегодняшнюю игру игроков обороны?

- Считаю положительным то, что футболисты имеют больше шансов выходить на поле. За исключением нескольких эпизодов, защитники выступили хорошо.