Гурбан Гурбанов: Не хочу перехваливать клуб "Рома"

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ "Это наш первый матч в Баку. Думаю, что он важен для всех нас. Проведение подобной встречи в Баку представляет важное значение как для нашего города и страны, так и для нашего футбола. Может быть кто-то и списывал клуб "Рома" со счетов, я видел игру команды. Это очень профессиональный клуб. Постараемся добиться положительного результата".

Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов на пресс-конференции, организованной перед матчем с итальянским "Рома" в рамках II группового раунда Лиги чемпионов по футболу.

На мероприятии в "Azərsun Arena" 45-летний специалист также ответил на вопросы журналистов.

- Каково играть перед 65 000 зрителями?

- Давление бывает всегда. Хотя мы и обладаем европейским опытом, эти турниры совершенно другие. Вопрос касательно стадиона обсуждался довольно долго. Не стоит снова затрагивать данный вопрос. Чем больше будет болельщиков, тем уверенней будут играть футболисты. Некоторые поражения нам нужны для того, что расти и подниматься. Мы должны делать из этого выводы. Хотя на первом матче мы потерпели поражение со счетом 0:6, к предстоящей встрече подготовились хорошо и постараемся выступить лучше.

- Соответствует ли действительности информация об оштрафовании Мичеля?

- Он был наказан вчера. Такое не прощается. Однако, в спорте подобное бывает. Аналогичное происходит и со мной. Я отношусь к этому нормально. Мы не должны выходить за рамки созданной нами дисциплины и порядка в клубе. Мичел является одним из наших профессиональных футболистов. Завтра велика вероятность его игры на поле в матче с "Ромой".

- Каково положение Анси Аголи?

- Все позитивно. Окончательное решение будет принято нами после завтрашней тренировки. У нас есть некоторые идеи касательно позиций.

- Какие изменения планируете в составе команды?

- Изменения произойдут, но они не будут серьезными. Так как соперник иной, да еще мы играем дома.

- Заметили ли Вы слабые моменты, когда следили за матчем команды "Рома"?

- В то время, когда я учился категории Pro, побывал в лагере дортмундской "Боруссии". Тогда я думал, где находится азербайджанский футбол, а где "Боруссия"? Затем я посетил "Барселону" и подумал, где "Барса", и где "Боруссия"? Я также наглядно наблюдал за матчем "Ромы" и вновь убедился, что и этот соперник является командой top. Я бы не сказал, что видел у них много ошибок.

- Вы и раньше играли против итальянских клубов. Хотелось бы, чтобы сделали сравнение…

- "Рома" отличается от "Фиорентины" и "Интера" иным методом игры. Не хотелось бы перехваливать соперника перед матчем. Обо всем говорит завоевание в Италии второго места.

- На Вашу команду не будет оказано сильное давление. Учитывая это, думаете ли дать шанс таким молодым игрокам, как Рамиль Шейдаев, Махир Мадатов?

- Было бы неправильно отнимать на таких матчах чье-то право. Будет играть тот, кто готов.