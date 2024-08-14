Гурбан Гурбанов назвал "триллером" разгромную победу "Карабаха" над "Лудогорцем"

Игра была похожа на триллер, это был азербайджанский, мой "Карабах".

Эта игра была словно триллер, это был азербайджанский, мой "Карабах".

Как сообщает Report , об этом на послематчевой пресс-конференции заявил главный тренер агдамского "Карабаха" по итогам игры III квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА с болгарским "Лудогорцем", в которой "скакуны" оформили на выезде тотальный разгром со счетом 2:7.

Он поздравил своих подопечных с победой.

"Даже если бы мы проиграли этот матч, я наслаждался игрой. Мы видели силу этой команды в Баку. У них своеобразный стиль, который был нам не по душе. Мы должны были не допустить, чтобы соперник играл в свой футбол. Хоть мы и вели в счете, но пропустили два гола со стандартов. Немного небрежно мы сыграли и в контратаках, которые являются лучшей стороной соперника. Но нам удалось взять игру на себя", - сказал Г.Гурбанов.

Специалист отметил, что беседовал с игроками на счет сохранения выдержки.

"Я говорил, что надо играть хладнокровно до конца игры. Хотя на первых минутах было некоторое волнение, ребята смогли полностью переломить ход матча. Я даже сказал, что нам, возможно, придется сыграть 120 минут. Мы должны были быть готовы к этому психологически. Поздравляю весь Азербайджан и наших болельщиков", - заключил Гурбан Гурбанов.