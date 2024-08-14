Гурбан Гурбанов назвал "триллером" разгромную победу "Карабаха" над "Лудогорцем"

Эта игра была словно триллер, это был азербайджанский, мой "Карабах".
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Он поздравил своих подопечных с победой.
"Даже если бы мы проиграли этот матч, я наслаждался игрой. Мы видели силу этой команды в Баку. У них своеобразный стиль, который был нам не по душе. Мы должны были не допустить, чтобы соперник играл в свой футбол. Хоть мы и вели в счете, но пропустили два гола со стандартов. Немного небрежно мы сыграли и в контратаках, которые являются лучшей стороной соперника. Но нам удалось взять игру на себя", - сказал Г.Гурбанов.
Специалист отметил, что беседовал с игроками на счет сохранения выдержки.
"Я говорил, что надо играть хладнокровно до конца игры. Хотя на первых минутах было некоторое волнение, ребята смогли полностью переломить ход матча. Я даже сказал, что нам, возможно, придется сыграть 120 минут. Мы должны были быть готовы к этому психологически. Поздравляю весь Азербайджан и наших болельщиков", - заключил Гурбан Гурбанов.