Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Гурбан Гурбанов назначен главным тренером сборной Азербайджана по футболу.
Как сообщает Report, решение об этом было принято на заседании Исполнительного комитета АФФА.
Новость подтвердил официальный сайт АФФА. В заявлении говорится: "На заседании в первую очередь были обсуждены кандидаты на пост главного тренера сборной Азербайджана. После обсуждений Гурбан Гурбанов был назначен главным тренером сборной Азербайджана по футболу. Он приступит к исполнению обязанностей после завершения контракта Роберта Просинечки".
Отметим, что Гурбан Гурбанов возглавляет "Карабах" с 2008 года. На посту главного тренера сборной он сменил хорвата Роберта Просинечки.
Şamo QuliyevАвтор новости