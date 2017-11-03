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    Гурбан Гурбанов назначен главным тренером сборной Азербайджана по футболу

    45-летний специалист также продолжит свою работу на посту главного тренера Карабаха
    © Report/ Firi salim

    Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Гурбан Гурбанов назначен главным тренером сборной Азербайджана по футболу.

    Как сообщает Report, решение об этом было принято на заседании Исполнительного комитета АФФА.

    Новость подтвердил официальный сайт АФФА. В заявлении говорится: "На заседании в первую очередь были обсуждены кандидаты на пост главного тренера сборной Азербайджана. После обсуждений Гурбан Гурбанов был назначен главным тренером сборной Азербайджана по футболу. Он приступит к исполнению обязанностей после завершения контракта Роберта Просинечки".

    Отметим, что Гурбан Гурбанов возглавляет "Карабах" с 2008 года. На посту главного тренера сборной он сменил хорвата Роберта Просинечки.

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