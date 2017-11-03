© Report/ Firi salim https://report.az/storage/news/0a82749409be08ded84cd41f6d8d6b80/8d6f3aa2-35f2-4894-b69c-ceab397746d9_292.jpg

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Гурбан Гурбанов назначен главным тренером сборной Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, решение об этом было принято на заседании Исполнительного комитета АФФА.

Новость подтвердил официальный сайт АФФА. В заявлении говорится: "На заседании в первую очередь были обсуждены кандидаты на пост главного тренера сборной Азербайджана. После обсуждений Гурбан Гурбанов был назначен главным тренером сборной Азербайджана по футболу. Он приступит к исполнению обязанностей после завершения контракта Роберта Просинечки".

Отметим, что Гурбан Гурбанов возглавляет "Карабах" с 2008 года. На посту главного тренера сборной он сменил хорвата Роберта Просинечки.