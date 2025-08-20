Гурбан Гурбанов: Наше преимущество в счете над "Ференцварошем" никого не должно вводить в заблуждение

Гурбан Гурбанов: Наше преимущество в счете над "Ференцварошем" никого не должно вводить в заблуждение

Наше преимущество в счете над "Ференцварошем" никого не должно вводить в заблуждение.

https://images.report.az/photo/67cf172c-de52-36de-a2fb-0665a6d3f957.jpg https://images.report.az/photo/67cf172c-de52-36de-a2fb-0665a6d3f957.jpg