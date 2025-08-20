О нас

Гурбан Гурбанов: Наше преимущество в счете над "Ференцварошем" никого не должно вводить в заблуждение

Наше преимущество в счете над "Ференцварошем" никого не должно вводить в заблуждение.
Футбол
20 августа 2025 г. 01:34
Гурбан Гурбанов: Наше преимущество в счете над Ференцварошем никого не должно вводить в заблуждение

Наше преимущество в счете над "Ференцварошем" никого не должно вводить в заблуждение.

Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов на пресс-конференции после первого матча плей-офф Лиги чемпионов УЕФА против "Ференцвароша" (Венгрия).

Г. Гурбанов подчеркнул важность сегодняшней победы:

"Поздравляю своих футболистов с великолепной победой. Несмотря на напряженную игру, наши игроки до конца боролись перед такой небольшой, но преданной аудиторией и старались показать максимум. Хочу также поблагодарить наших болельщиков — они нас не оставили. Атмосфера на стадионе была великолепной. Хотя у нас есть преимущество, счет не должен вводить нас в заблуждение".

Отметим, что матч "Ференцварош" - "Карабах" завершился победой азербайджанской команды со счетом 3:1.

