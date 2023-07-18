Гурбан Гурбанов: "Наша команда далека от оптимальной формы"

Наша команда далека от оптимальной формы.

"Наша команда далека от оптимальной формы!.

Как сообщает Report , об этом заявил главный тренер ФК "Карабаха" Гурбан Гурбанов на пресс-конференции перед ответным матчем первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА против Гибралтарского клуба "Линкольн".

51-летний специалист подчеркнул, что важно быть осторожными в матче, который состоится 19 июля на Бакинском олимпийском стадионе, несмотря на выездную победу со счетом 2:1: "Первая игра была совсем непростой. Наша команда далека от оптимальной формы. Я бы не сказал, что мы можем показать желаемую динамику на поле. Но в целом мы серьезно относимся к игре. На поле будет борьба с хорошо обороняющимся соперником. Мы хотим добиться хороших результатов".