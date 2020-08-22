Гурбан Гурбанов: Нас ждет серьезный соперник и серьезная игра

Поздравляю наших футболистов. Мы одержали важную победу. Мы провели три контрольных матча против "Сабаха". Это очень агрессивная и скоростная команда. Через 3 дня нас ждет важная игра, но мы были сосредоточены на этом матче (с Сабахом). Получилась интерес

"Поздравляю наших футболистов. Мы одержали важную победу. Мы провели три контрольных матча против "Сабаха". Это очень агрессивная и скоростная команда. Через 3 дня нас ждет важная игра, но мы были сосредоточены на этом матче (с Сабахом). Получилась интересная игра".

Как передает Report, об этом главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов заявил на пресс-конференции после матча с "Сабахом" 2:0 в первом туре азербайджанской Премьер-лиги.

По словам 48-летнего специалиста, в предстоящие дни может состояться новый трансфер: «Но точно сказать нельзя. Сейчас трудно уговорить футболиста. Каждый старается беречь свою семьи и играть у себя на родине».

Гурбанов коснулся игры с молдавским "Шерифом" во втором квалификационном раунде Лиги Чемпионов УЕФА, которая пройдет в Баку: "Хотя мы уже дважды встречались с "Шерифом", относимся к сопернику серьезно. Я посмотрел игру этой команды. Главный тренер у них хорват. Нас ждет серьезный соперник и серьезная игра".