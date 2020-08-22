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Гурбан Гурбанов: Нас ждет серьезный соперник и серьезная игра

Гурбан Гурбанов: Нас ждет серьезный соперник и серьезная игра Поздравляю наших футболистов. Мы одержали важную победу. Мы провели три контрольных матча против "Сабаха". Это очень агрессивная и скоростная команда. Через 3 дня нас ждет важная игра, но мы были сосредоточены на этом матче (с Сабахом). Получилась интерес
Футбол
22 августа 2020 г. 22:49
Гурбан Гурбанов: Нас ждет серьезный соперник и серьезная игра

"Поздравляю наших футболистов. Мы одержали важную победу. Мы провели три контрольных матча против "Сабаха". Это очень агрессивная и скоростная команда. Через 3 дня нас ждет важная игра, но мы были сосредоточены на этом матче (с Сабахом). Получилась интересная игра".

Как передает Report, об этом главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов заявил на пресс-конференции после матча с "Сабахом" 2:0 в первом туре азербайджанской Премьер-лиги.

По словам 48-летнего специалиста, в предстоящие дни может состояться новый трансфер: «Но точно сказать нельзя. Сейчас трудно уговорить футболиста. Каждый старается беречь свою семьи и играть у себя на родине».

Гурбанов коснулся игры с молдавским "Шерифом" во втором квалификационном раунде Лиги Чемпионов УЕФА, которая пройдет в Баку: "Хотя мы уже дважды встречались с "Шерифом", относимся к сопернику серьезно. Я посмотрел игру этой команды. Главный тренер у них хорват. Нас ждет серьезный соперник и серьезная игра".

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Версия на азербайджанском языке Qurban Qurbanov: "Bizi ciddi rəqib və ciddi oyun gözləyir"

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