Гурбан Гурбанов: Нас ждет серьезный соперник и серьезная игра

"Поздравляю наших футболистов. Мы одержали важную победу. Мы провели три контрольных матча против "Сабаха". Это очень агрессивная и скоростная команда. Через 3 дня нас ждет важная игра, но мы были сосредоточены на этом матче (с Сабахом). Получилась интересная игра".
Как передает Report, об этом главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов заявил на пресс-конференции после матча с "Сабахом" 2:0 в первом туре азербайджанской Премьер-лиги.
По словам 48-летнего специалиста, в предстоящие дни может состояться новый трансфер: «Но точно сказать нельзя. Сейчас трудно уговорить футболиста. Каждый старается беречь свою семьи и играть у себя на родине».
Гурбанов коснулся игры с молдавским "Шерифом" во втором квалификационном раунде Лиги Чемпионов УЕФА, которая пройдет в Баку: "Хотя мы уже дважды встречались с "Шерифом", относимся к сопернику серьезно. Я посмотрел игру этой команды. Главный тренер у них хорват. Нас ждет серьезный соперник и серьезная игра".