Гурбан Гурбанов: Нас ожидает серьезный матч с "Олимпией"

"Завтра нас ожидает серьезный матч с "Олимпией". Это наша последняя игра перед групповым этапом".

"Завтра нас ожидает серьезный матч с "Олимпией". Это наша последняя игра перед групповым этапом".

Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов на пресс-конференции перед ответным матчем плей-офф Лиги Европы УЕФА против словенской "Олимпии" в Баку.

51-летний специалист заявил, что у соперника свой стиль игры: "Мы также смотрели их матч чемпионата. Хотя они проиграли, у них было много шансов, но они не смогли ими воспользоваться. Мы должны работать для достижения выгодного нам результата".