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Гурбан Гурбанов: Нас ожидает серьезный матч с "Олимпией"

Гурбан Гурбанов: Нас ожидает серьезный матч с "Олимпией" "Завтра нас ожидает серьезный матч с "Олимпией". Это наша последняя игра перед групповым этапом".
Футбол
30 августа 2023 г. 18:36
Гурбан Гурбанов: Нас ожидает серьезный матч с Олимпией

"Завтра нас ожидает серьезный матч с "Олимпией". Это наша последняя игра перед групповым этапом".

Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов на пресс-конференции перед ответным матчем плей-офф Лиги Европы УЕФА против словенской "Олимпии" в Баку.

51-летний специалист заявил, что у соперника свой стиль игры: "Мы также смотрели их матч чемпионата. Хотя они проиграли, у них было много шансов, но они не смогли ими воспользоваться. Мы должны работать для достижения выгодного нам результата".

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Версия на азербайджанском языке Qurban Qurbanov: "Olimpiya" ilə oyunda ciddi olmalıyıq"

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