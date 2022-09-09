Гурбан Гурбанов: "Нант" - самая опасная команда в группе

"Игра была интересной. Несмотря на поражение, мы до конца матча не теряли веру и достойно боролись".

"Игра была интересной. Несмотря на поражение, мы до конца матча не теряли веру и достойно боролись".

Как сообщает Report, об этом главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов заявил журналистам в аэропорту в Баку после матча первого тура Лиги Европы УЕФА, в котором команда проиграла "Фрайбургу" со счетом 1:2.

50-летний специалист сказал, что игра не удалась с самого начала: "В начале игры в наши ворота был назначен пенальти, а затем мы пропустили второй мяч. Тем не менее, мы не теряли присутствия духа. Футболисты проделали большую работу. Если мы сохраним веру, будут хорошие результаты".

Гурбанов также рассказал о французском клубе "Нант", с которым "Карабах" встретится в Баку во втором туре группового этапа: "Я смотрел матчи соперника. Они играют немного по другой системе. Это нелегкий соперник. Проанализировав соперника, постараемся выстроить правильную игру. Если мы хотим победить "Нант", то должны приложить больше усилий, чем в первом матче. Возможно, это самая опасная команда в группе".

Отметим, что матч "Карабах" - "Нант" запланирован на 15 сентября.