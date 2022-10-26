Гурбан Гурбанов: «Нант» — качественная команда

"У каждой системы есть свои трудности. Соперник — качественная команда. Дома они играют лучше".

"У каждой системы есть свои трудности. Соперник — качественная команда. Дома они играют лучше".

Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов на пресс-конференции перед матчем 5-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА, который они сыграют против "Нанта" во Франции.



50-летний специалист сказал, что победа этой команды в Баку со счетом 3:0 может навести на неверные мысли: "Мы постараемся максимально использовать каждую возможность, которая у нас есть".



Он сказал, что они не являются фаворитами в завтрашнем матче: "Мы с большим уважением относимся к сопернику. В матче в Баку были голевые эпизоды. Даже при счете 0:0 преимущество было на их стороне. В команде соперника есть опытные игроки. Просто у каждой команды бывают неудачные серии. В последнее время у "Нанта" есть прогресс в игре".

Отметим, что матч между "Нантом" и "Карабахом" начнется в 23:00 по бакинскому времени.