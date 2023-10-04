Гурбан Гурбанов: Намерены завоевать три очка в матче с "Хеккеном"

Главный тренер агдамского "Карабаха" Гурбан Гурбанов высказался о своих ожиданиях по поводу матча второго тура Лиги Европы УЕФА со шведским "Хеккеном".

Главный тренер агдамского "Карабаха" Гурбан Гурбанов высказался о своих ожиданиях по поводу матча второго тура Лиги Европы УЕФА со шведским "Хеккеном".

Как сообщает Report , выступая на предматчевой пресс-конференции в Швеции 51-летний специалист отметил, что клуб приехал в Гётеборг за победой.

"Мы намерены взять три очка. Это важный матч для обеих команд. Мы тоже это прекрасно понимаем. Противник имеет свой неповторимый стиль игры. Мы должны быть очень осторожны. Верю, что футболисты справятся. Для результата мы постараемся сделать на поле все возможное", - отметил Г.Гурбанов.

Он также коснулся вероятной провокации, которая может произойти в матче.

"Мы неоднократно были свидетелями этого. У нас с футболистами постоянно идет разговор на эту тему, потому что мы представляем Азербайджан и, как клуб, хотим вести себя дисциплинированно. Но это не значит, что мы кого-то боимся. Просто мы стараемся вести себя по спортивным принципам и достойно представлять свою страну. Наше поведение на поле и за его пределами очень важно", - добавил Гурбан Гурбанов.

Отметим, что игра "Хеккен" - "Карабах" пройдет 5 октября на стадионе "Гамла Уллеви" в Гётеборге и начнется в 23:00 по бакинскому времени.