О нас

Гурбан Гурбанов: Намерены завоевать три очка в матче с "Хеккеном"

Гурбан Гурбанов: Намерены завоевать три очка в матче с "Хеккеном" Главный тренер агдамского "Карабаха" Гурбан Гурбанов высказался о своих ожиданиях по поводу матча второго тура Лиги Европы УЕФА со шведским "Хеккеном".
Футбол
4 октября 2023 г. 22:01
Гурбан Гурбанов: Намерены завоевать три очка в матче с Хеккеном

Главный тренер агдамского "Карабаха" Гурбан Гурбанов высказался о своих ожиданиях по поводу матча второго тура Лиги Европы УЕФА со шведским "Хеккеном".

Как сообщает Report, выступая на предматчевой пресс-конференции в Швеции 51-летний специалист отметил, что клуб приехал в Гётеборг за победой.

"Мы намерены взять три очка. Это важный матч для обеих команд. Мы тоже это прекрасно понимаем. Противник имеет свой неповторимый стиль игры. Мы должны быть очень осторожны. Верю, что футболисты справятся. Для результата мы постараемся сделать на поле все возможное", - отметил Г.Гурбанов.

Он также коснулся вероятной провокации, которая может произойти в матче.

"Мы неоднократно были свидетелями этого. У нас с футболистами постоянно идет разговор на эту тему, потому что мы представляем Азербайджан и, как клуб, хотим вести себя дисциплинированно. Но это не значит, что мы кого-то боимся. Просто мы стараемся вести себя по спортивным принципам и достойно представлять свою страну. Наше поведение на поле и за его пределами очень важно", - добавил Гурбан Гурбанов.

Отметим, что игра "Хеккен" - "Карабах" пройдет 5 октября на стадионе "Гамла Уллеви" в Гётеборге и начнется в 23:00 по бакинскому времени.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Qurban Qurbanov: "Hakken"lə oyunda üç xal qazanmaq istəyirik"

Экслюзивные новости

Эксперт: Заявление миссии ООН продемонстрировало, что нет давления на армян в Карабахе
Эксперт: Заявление миссии ООН продемонстрировало, что нет давления на армян в Карабахе
4 октября 2023 г. 13:46
Мэр Ирпеня: Мы видим большую поддержку со стороны Азербайджана
Мэр Ирпеня: Мы видим большую поддержку со стороны Азербайджана
4 октября 2023 г. 11:27
Реза Вазири: Добыча золота в Нахчыване пока не представляется экономически целесообразной
Реза Вазири: Добыча золота в Нахчыване пока не представляется экономически целесообразной
3 октября 2023 г. 14:46
Британская компания ждет разрешения на эксплуатацию месторождений “Демирли” и “Гызылбулаг”
Британская компания ждет разрешения на эксплуатацию месторождений “Демирли” и “Гызылбулаг”
2 октября 2023 г. 18:00
Эксперт: Европа принимает новую реальность в Карабахе
Эксперт: Европа принимает новую реальность в Карабахе
27 сентября 2023 г. 15:04
Спецпредставитель Зеленского: Мы приветствуем шаги азербайджанской армии
Спецпредставитель Зеленского: Мы приветствуем шаги азербайджанской армии
27 сентября 2023 г. 11:56
Народ Азербайджана чтит память шехидов, отдавших жизни за независимость Родины
ФотоНарод Азербайджана чтит память шехидов, отдавших жизни за независимость Родины
27 сентября 2023 г. 11:52
Ма Чи: Китай готов делиться с Азербайджаном опытом в сфере цифровой экономики
Ма Чи: Китай готов делиться с Азербайджаном опытом в сфере цифровой экономики
27 сентября 2023 г. 10:58
Эксперт: Протестующие в Армении действуют против интересов своей страны
Эксперт: Протестующие в Армении действуют против интересов своей страны
26 сентября 2023 г. 11:49
Советник посольства: Азербайджан и Китай могут сотрудничать в космической сфере
Советник посольства: Азербайджан и Китай могут сотрудничать в космической сфере
26 сентября 2023 г. 10:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi