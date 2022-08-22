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Гурбан Гурбанов: Нам нужно хорошо сыграть в ответном матче в Чехии

Гурбан Гурбанов: Нам нужно хорошо сыграть в ответном матче в Чехии "У нас все в порядке. Нам просто нужно хорошо сыграть в ответном матче". Как сообщает Report, об этом главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов сказал журналистам в Международном аэропорту Гейдар Алиев перед вылетом в Чехию на ответный матч раунда
Футбол
22 августа 2022 г. 09:18
Гурбан Гурбанов: Нам нужно хорошо сыграть в ответном матче в Чехии

"Карабах" постарается хорошо сыграть в ответном матче с "Викторией".

Как сообщает Report, об этом главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов сказал журналистам в Международном аэропорту Гейдар Алиев перед вылетом в Чехию на ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА против "Виктории" (Пльзень).

"У нас все в порядке. Нам просто нужно хорошо сыграть в ответном матче против "Виктории", - заявил Г. Гурбанов.

50-летний специалист сказал, что настроение в команде хорошее: "Мы хорошо подготовились. Матч против "Туран-Товуз" в III туре Премьер-лиги был перенесен. У нас была возможность более спокойно подготовиться к матчу Лиги чемпионов. Но все равно времени было недостаточно, поэтому пришлось изменить свою программу. Обычно мы отправляемся в поездку на два дня раньше. Но на этот раз едем в Чехию на день раньше, потому что нам нужна была дополнительная подготовка".

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Версия на азербайджанском языке Qurban Qurbanov: "Çexiyada təkcə yaxşı oyun göstərmək qalır"

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