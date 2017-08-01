Гурбан Гурбанов: На встрече с клубом "Шериф" я хотел бы открытого футбола

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ "На встрече с клубом "Шериф" я хотел бы открытого футбола. Я не знаю, насколько соперник позволит это. Мы будем стараться больше нападать и показать лучший результат".

Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов перед ответным матчем с молдавским ФК "Шериф" в рамках третьего классификационного тура Лиги чемпионов.

45-летний специалист отметил, что на играх еврокубка ощущают сильное давление: "У нас есть опытные футболисты. Из-за того, что первая игра завершилась со счетом 0:0, игроки чувствуют сильное давление. Кроме того, это игра на выезде. Мы остерегаемся "Шерифа". Соперник на каждой игре может менять систему и игроков, поэтому мы будем осторожны. Соперник полностью отвечает требованиям современного футбола – прессует, защищается, нападает. Будет трудно. Игра будет интересна и нам, и сопернику".

Г. Гурбанов отметил, что они не думают о серии пенальти. По его словам, команда постарается все сделать правильно и выиграть: "Однако в футболе все возможно, но готовить футболистов к пенальти с самого начала игры я бы не хотел".

Отметим, что матч состоится на "Шериф Арене" 1 августа (начало в 21:00 по бакинскому времени). Первая встреча завершилась без гола. Если в ответной игре в основное и добавленное время победитель не выявится, то он будет определен серией пенальти.