Гурбан Гурбанов: "Мы знали, что будем играть против сильной команды"

Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ "У нас сильная защита и я верю, что мы пробьемся в стадию плей-офф Лиги Чемпионов".

Как сообщает Report со ссылкой на Evening Times, об этом после матча с азербайджанским клубом "Карабах" в рамках первой игры третьего отборочного тура Лиги Чемпионов УЕФА сказал главный тренер шотландского "Селтика" Ронни Дейла.

"Мы еще не выиграли игру. Не думаю, что победа со счетом 1-0 будет достаточной. У нас было больше шансов, чем у них, если и вообще были", - сказал тренер шотландской команды.

При этом, Р.Дейла сказал, что раз тому, что команда сумела не пропустить гол: "Мы в лучшей позиции. Если мы забьем гол, сопернику придется забивать три мяча. Я верю в команду. Я думаю, что на индивидуальном уровне, мы выше них".

В свою очередь, главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов поздравил Р.Дейлу с победой. Он также выразил надежду на то, что фанаты клуба поддержат команду на следующей неделе в Баку: "Мы знали, что будем играть против сильной команды. Было впечатляющим играть перед такими болельщиками. Но у нас тоже сильная поддержка, как у "Селтика".