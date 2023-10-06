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Гурбан Гурбанов: Мы заработали три важных очка

Гурбан Гурбанов: Мы заработали три важных очка "Я поздравляю своих игроков. Мы заработали три важных очка".
Футбол
6 октября 2023 г. 01:50
Гурбан Гурбанов: Мы заработали три важных очка

"Я поздравляю своих игроков. Мы заработали три важных очка".

Как передает Report, об этом главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов заявил на пресс-конференции после матча второго тура группового этапа Лиги Европы УЕФА, в котором был обыгран со счетом 1:0 шведский "Хаккен".

"Соперник хорошо работал с мячом. В некоторых эпизодах мы упускали их. Но, если мы хотим обыгрывать таких соперников, должны быть более внимательнее и активнее. Остался доволен своей командой.

Я всегда хотел играть против сильных оппонентов, потому что это дает возможность набрать больше опыта. Такие матчи имеют свою пользу, дабы футболисты становились еще лучше. Возможно сейчас "Байер" на пике формы. Но мы постараемся показать свою игру, насколько хватит сил. Верю, что, как минимум, сможем показать хорошую игру и борьбу", - отметил Г.Гурбанов.

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Версия на азербайджанском языке Qurban Qurbanov: "Vacib üç xal qazandıq"

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