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Гурбан Гурбанов: Мы выиграли важные 3 очка

Гурбан Гурбанов: Мы выиграли важные 3 очка "Поздравляю моих футболистов. Команде пришлось сильно потрудиться, чтобы завоевать победу. Мы сделали некоторые ротации".
Футбол
22 августа 2021 г. 23:14
Гурбан Гурбанов: Мы выиграли важные 3 очка

"Поздравляю моих футболистов. Команде пришлось сильно потрудиться, чтобы завоевать победу. Мы сделали некоторые ротации".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции после матча второго тура Премьер-лиги Азербайджана, в котором они в домашнем матче одержали победу над "Сабаилом" со счетом 3:0, заявил главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов .

49-летний специалист сказал, что в такой программе нелегко готовиться к играм: "У кого-то травма, кто-то устал и т. д. Но я думаю, что они полностью восстановят свою форму в будущем, и после этого будет намного комфортнее. Мы получили важные 3 очка. Игра завершилась так, как мы рассчитывали. Желаю Афтандилу Гаджиеву успехов".

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Версия на азербайджанском языке Qurban Qurbanov: "Məsuliyyəti üstümüzə atdılar, mənim də adımı hallandırdılar"

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