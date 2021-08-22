Гурбан Гурбанов: Мы выиграли важные 3 очка

"Поздравляю моих футболистов. Команде пришлось сильно потрудиться, чтобы завоевать победу. Мы сделали некоторые ротации".
Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции после матча второго тура Премьер-лиги Азербайджана, в котором они в домашнем матче одержали победу над "Сабаилом" со счетом 3:0, заявил главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов .
49-летний специалист сказал, что в такой программе нелегко готовиться к играм: "У кого-то травма, кто-то устал и т. д. Но я думаю, что они полностью восстановят свою форму в будущем, и после этого будет намного комфортнее. Мы получили важные 3 очка. Игра завершилась так, как мы рассчитывали. Желаю Афтандилу Гаджиеву успехов".