Гурбан Гурбанов: Мы выиграли важные 3 очка

"Поздравляю моих футболистов. Команде пришлось сильно потрудиться, чтобы завоевать победу. Мы сделали некоторые ротации".

"Поздравляю моих футболистов. Команде пришлось сильно потрудиться, чтобы завоевать победу. Мы сделали некоторые ротации".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции после матча второго тура Премьер-лиги Азербайджана, в котором они в домашнем матче одержали победу над "Сабаилом" со счетом 3:0, заявил главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов .

49-летний специалист сказал, что в такой программе нелегко готовиться к играм: "У кого-то травма, кто-то устал и т. д. Но я думаю, что они полностью восстановят свою форму в будущем, и после этого будет намного комфортнее. Мы получили важные 3 очка. Игра завершилась так, как мы рассчитывали. Желаю Афтандилу Гаджиеву успехов".