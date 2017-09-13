Гурбан Гурбанов:"Мы сыграли с командой-претендентом на победу в Лиге Чемпионов"

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Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ "Мы сыграли с командой-претендентом на победу в Лиге Чемпионов. Все знают насколько силен "Челси". Естественно, мы допустили некоторые ошибки. Это связано с тем, что мы сегодня вышли на свой первый мачт на турнире".

Как сообщает Report, об этом сказал главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов по завершению матча с "Челси", где агдамская команда уступила со счетом 0:6.

45-летний специалист заявил, что его команда будет работать над ошибками.

"Лига Чемпионов для нас в новинку. Горжусь тем, что являюсь главным тренером "Карабаха". Тот факт, что наша команда представляет Азербайджан повышает нашу ответсвенность. Сделав вывод из своих ошибок, мы будем работать над собой. Поздравляю "Челси" и Антонио Конте с победой".