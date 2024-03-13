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Гурбан Гурбанов: Мы сосредоточены на игре с "Байером 04"

Гурбан Гурбанов: Мы сосредоточены на игре с "Байером 04" Футболисты "Карабаха" сосредоточили все внимание на предстоящей игре с "Байер 04".
Футбол
13 марта 2024 г. 20:50
Гурбан Гурбанов: Мы сосредоточены на игре с Байером 04

Футболисты "Карабаха" сосредоточили все внимание на предстоящей игре с "Байер 04".

Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов на пресс-конференции перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы против "Байера 04" в Германии.

51-летний специалист сказал, что команду ждет важный матч: "Мы будем играть против одной из лучших команд последних времен. Приятно выступать на этом стадионе. Завтра мы должны быть внимательны все 90 минут".

Отметим, что встреча в Леверкузене начнется 14 марта (в 00:00 15 марта по бакинскому времени). Первый матч в Баку завершился со счетом 2:2.

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Версия на азербайджанском языке Qurban Qurbanov: Bütün fikrimizi "Bayer 04"lə oyuna yönəltmişik

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