Гурбан Гурбанов: Мы не пали духом, хоть и пропустили ранний гол

"Поздравляю всех с победой. Это была потрясающая игра. Такое получается редко. Просто все пошло, как мы хотели. Игроки очень хотели. Мы не пали духом, хоть и пропустили ранний гол. Но это только начало и впереди команду ожидают более серьезные испытания".

"Поздравляю всех с победой. Это была потрясающая игра. Такое получается редко. Просто все пошло, как мы хотели. Игроки очень хотели. Мы не пали духом, хоть и пропустили ранний гол. Но это только начало и впереди команду ожидают более серьезные испытания".

Как сообщает Report , об этом сказал главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов на послематчевой пресс-конференции по итогам ответной игры первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА в Баку, в котором "скакуны" разгромили польский "Лех" со счетом 5:1.

Специалист отметил, что его подопечные сохранили игровую дисциплину и обыграли очень хорошую команду: "У них есть скоростные игроки, которые выходили на быстрые контратаки".

Г.Гурбанов также прокомментировал слова своего оппонента о судейских ошибках.

"Думаю, что больше о судействе говорить нечего. И по отношению к нам были несправедливости. Это нормально высказывать такое мнение. Такое случается при проигрыше. Я желаю им успеха", - добавил главный тренер "Карабаха".