Гурбан Гурбанов: Мы хотим все решить в основное время

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Главный тренер азербайджанского "Карабаха" Гурбан Гурбанов провел пресс-конференцию в преддверии завтрашнего ответного матча 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу против албанского "Кукеси" в Баку (первая игра – 0:0).

"Понимаем, какая трудная игра нас ждет. Для соперника нулевая ничья дома – это неплохой результат. Каждый забитый мяч в этом матче может стать решающим. Для победы важно сделать самое необходимое и верное. Нужно будет не торопиться и быть внимательными. Можно сказать, что все футболисты готовы. Продолжаем разбирать соперника. Сделаем максимум для выгодного результата", - начал Гурбанов, сообщает Report.

- Соперник часто хвалит "Карабах". Может, это такая тактика психологического воздействия?

- Наверняка так и есть. Но мои футболисты опытные, они знают, как вести себя в таких случаях. Их высказывания не скажутся на нашей игре. Но некоторые их слова еще и сигнал для нас. Нам нужно быть внимательными.

- Сыграют ли Инносент Эмегара и Джон Деларж в завтрашнем матче?

- Они пока не в той форме, которую мы хотим видеть. Но один из них может сыграть против "Кукеси". Завтра решим.

- Соперник готовится и к послематчевой серии пенальти. Как насчет вас?

- Мы хотим все решить в основное время. Мы также готовимся к другим развитиям событий. У нас достаточно опыта, чтобы развить свою игру.

- Сыграет ли завтра Абделла Зубир?

- Он провел с нами три тренировки, так что есть вероятность его выхода на поле. Завтра утром будет еще тренировка, и после нее решим.