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Гурбан Гурбанов: Мы хотим достойно сыграть против "Марселя"

Гурбан Гурбанов: Мы хотим достойно сыграть против "Марселя" "Мы хотим показать достойную игру и добиться успешного результата".
Футбол
15 февраля 2022 г. 15:26
Гурбан Гурбанов: Мы хотим достойно сыграть против Марселя

"Мы хотим показать достойную игру и добиться успешного результата".

Об этом Report сказал главный тренер клуба "Карабах" Гурбан Гурбанов в Международном аэропорту Гейдар Алиев до вылета во Францию для игры против "Марселя" в плей-офф Лиги конференций УЕФА.

50-летний специалист сказал, что команда серьезно подготовилась к матчу: "Мы будем играть против хорошего соперника. В эти дни мы пытаемся вселить в игроков уверенность. Если мы хотим расти, должны больше доверять себе. Я уверен, что мы увидим результат".

Матч между клубами "Марсель" и "Карабах", который состоится 17 февраля на стадионе "Велодром", начнется в 00:00 по бакинскому времени.

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Версия на английском языке Gurban Gurbanov: We want to play well against Marseille
Версия на азербайджанском языке Qurban Qurbanov: "Marsel"ə qarşı layiqli oyun göstərmək istəyirik"

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