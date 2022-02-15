Гурбан Гурбанов: Мы хотим достойно сыграть против "Марселя"

"Мы хотим показать достойную игру и добиться успешного результата".

"Мы хотим показать достойную игру и добиться успешного результата".

Об этом Report сказал главный тренер клуба "Карабах" Гурбан Гурбанов в Международном аэропорту Гейдар Алиев до вылета во Францию для игры против "Марселя" в плей-офф Лиги конференций УЕФА.

50-летний специалист сказал, что команда серьезно подготовилась к матчу: "Мы будем играть против хорошего соперника. В эти дни мы пытаемся вселить в игроков уверенность. Если мы хотим расти, должны больше доверять себе. Я уверен, что мы увидим результат".

Матч между клубами "Марсель" и "Карабах", который состоится 17 февраля на стадионе "Велодром", начнется в 00:00 по бакинскому времени.