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Гурбан Гурбанов: Мы должны быть внимательны в игре с "Цюрихом"

Гурбан Гурбанов: Мы должны быть внимательны в игре с "Цюрихом" "У нас была неделя, чтобы подготовиться к игре с этой командой. Мы хотим максимально использовать это"
Футбол
18 июля 2022 г. 19:12
Гурбан Гурбанов: Мы должны быть внимательны в игре с Цюрихом

"У нас была неделя, чтобы подготовиться к игре с этой командой"

Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов на пресс-конференции перед первой игрой II квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА против швейцарского "Цюриха" в Баку.

50-летний специалист сказал, что они будут играть против сильной команды: "Мы должны быть осторожны в течение 90 минут на поле. Мы не совсем хорошо знаем соперника. Начнем узнавать его по ходу игры. Мы будем играть против чемпиона Швейцарии. За четыре тура до конца они обеспечили себе чемпионство. Мы должны быть чрезвычайно осторожны в обороне и быть готовы к контратакам противника".

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Версия на азербайджанском языке Qurban Qurbanov: "Sürix"lə oyunda diqqətli olmalıyıq"

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