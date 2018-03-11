Гурбан Гурбанов: "Матч с "Нефтчи" будет трудный, команда нашла свою игру"

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов прокомментировал победу в матче 19-го тура Премьер-лиги Topaz над бакинским "Зире" (2:0).

Как передает Report, Гурбанов высказал своё мнение по поводу матча:

"Мы заработали важные три очка. Понимали, что после поражения в предыдущем туре "Зире" выйдет на поле с большим желанием. Так и произошло. Первые 15-20 минут мы испытывали трудности. Во втором тайме все пошло по тому же сценарию. Но нам удалось набрать 3 очка, за что благодарю наших футболистов", - заявил Г.Гурбанов.

Главный тренер "Карабаха" поделился также мнением о предстоящим матчем с "Нефтчи":

"Соперник в последнее время демонстрирует хорошую игру. Команда нашла свою игру. Они показывают хороший футбол. "Габале" забили два гола, "Кешле" – три. Будет трудная встреча. Думаю, болельщиков ждет интересная игра".