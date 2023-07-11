Гурбан Гурбанов: "Линкольн" сыграл так, как мы думали

"Соперники играли так, как мы думали".

"Соперники играли так, как мы думали".

Как сообщает Report, об этом заявил официальному сайту клуба главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов после первого матча первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА, где команда победила в гостях гибралтарский "Линкольн" со счетом 2:1.

51-летний специалист поздравил своих подопечных с победой: "Учитывая фактор поля и погодные условия, играть было непросто. За исключением некоторых эпизодов, сыграли очень внимательно. У них было два серьезных эпизода, помимо голевого, еще один в начале второго тайма".