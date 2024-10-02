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Гурбан Гурбанов: "Карабаху" предстоит матч против команды с уникальным стилем игры

Гурбан Гурбанов: "Карабаху" предстоит матч против команды с уникальным стилем игры Главный тренер футбольного клуба "Карабах" Гурбан Гурбанов ожидает сложной игры в матче второго тура Лиги Европы УЕФА против шведского "Мальмё".
Футбол
2 октября 2024 г. 14:02
Гурбан Гурбанов: Карабаху предстоит матч против команды с уникальным стилем игры

Главный тренер футбольного клуба "Карабах" Гурбан Гурбанов ожидает сложной игры в матче второго тура Лиги Европы УЕФА против шведского "Мальмё".

Как сообщает Report, об этом главный тренер агдамского клуба заявил на пресс-конференции перед матчем.

52-летний специалист сказал, что его подопечным предстоит сыграть против команды, у которой уникальный стиль игры.

"Это будет наша первая игра на домашнем стадионе. Мы будем бороться против команды с уникальным стилем игры и приложили много усилий, чтобы подготовить наших игроков к этой встрече", - сказал Гурбанов.

Матч "Карабах" - "Мальмё" пройдет 3 октября в 20:45 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

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