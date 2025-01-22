Гурбан Гурбанов: "Карабах" нацелен на победу в домашнем матче с ФКСБ

Чемпион Азербайджана "Карабах" нацелен на победу в домашнем матче с румынским ФКСБ в рамках Лиги Европы УЕФА.

Чемпион Азербайджана "Карабах" нацелен на победу в домашнем матче с румынским ФКСБ в рамках Лиги Европы УЕФА.

Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов на пресс-конференции перед матчем.

52-летний специалист поделился своими ожиданиями от первого еврокубкового матча в этом году: "Мы пока не на пике формы. У нас есть некоторые проблемы, но мы знаем, с кем имеем дело. Румынский футбол славится своей агрессивностью и упорством".

Напомним, что матч седьмого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА между "Карабахом" и ФКСБ состоится 23 января в 21:45 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. В турнирной таблице чемпион Азербайджана занимает 33-е место с тремя очками, в то время как ФКСБ располагается на 10-й строчке с 11 очками.