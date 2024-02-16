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Гурбан Гурбанов: К ответной встрече мы должны отнестись с еще большей ответственностью

Гурбан Гурбанов: К ответной встрече мы должны отнестись с еще большей ответственностью К ответной встрече против "Браги" мы должны отнестись с еще большей ответственностью.
Футбол
16 февраля 2024 г. 03:21
Гурбан Гурбанов: К ответной встрече мы должны отнестись с еще большей ответственностью

К ответной встрече против "Браги" мы должны отнестись с еще большей ответственностью.

Как сообщает Report, об этом сказал главный тренер ФК "Карабах" Гурбан Гурбанов на пресс-конференции после первой игры стадии плей-офф Лиги Европы, в которой они выиграли со счетом 4:2 у португальской "Браги".

Опытный специалист рассказал, что они играли против очень серьезного соперника: Поздравляю своих ребят. Они очень старались. У соперника быстрые игроки. Такие команды в подобных турнирах могут изменить ситуацию в свою пользу.

Гурбанов заявил, что не обращал внимания на прогнозы перед матчами: "У нас тоже большой опыт. Мы верили в себя. Возможно, не думали, что забьем четыре мяча. Мы всегда требуем от ребят по максимуму использовать свои шансы в атаке. К счастью, сегодня все сложилось удачно для нас. Однако еще ничего не решено. Шансы равны. Мы не раз видели камбэки на таких турнирах. Мы должны быть более хладнокровными".

Отметим, что ответная встреча состоится 22 февраля на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку.

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Версия на азербайджанском языке Qurban Qurbanov: "Cavab matçında daha məsuliyyətli olmalıyıq"

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