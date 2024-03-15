Гурбан Гурбанов: Игры в Лиге Европы стали для нас большим опытом

"Игры в этом турнире стали для нас большим опытом. Мы лично увидели, на каком уровне находится европейский футбол".

"Игры в этом турнире стали для нас большим опытом. Мы лично увидели, на каком уровне находится европейский футбол".

Как передает Report, об этом заявил главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов на пресс-конференции после ответного матча 1/8 финала Лиги Европы в Германии, в котором его команда уступила "Байеру 04" со счетом 2:3.

"Благодарен своим футболистам. Боролись до конца, оставили все силы на поле. Благодарю также и наших болельщиков. Они были с нами, поддерживали нас! Поздравляю Хаби Алонсо с выходом в следующий раунд. Желаю удачи "Байеру" и нам самим", - отметил 51-летний специалист.

По его словам, надо почаще выходить в такие стадии, чтобы научиться играть до конца: "Против подобных соперников должны быть очень хорошо подготовлены физически, чтобы выдерживать европейскую динамику".

"Еще больше будем работать и устранять недостатки. В таких матчах одна ошибка, одна красная карточка приводит к таким результатам. Если в целом сравнивать уровень "Карабаха" и "Байера" - разница велика. Но наши футболисты сегодня не испугались соперника. Это для меня важно. Надо, чтобы уровень наших клубов рос", - подчеркнул Г.Гурбанов.