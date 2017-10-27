Гурбан Гурбанов: Игра с нами - это последние шансы “Атлетико”

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Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ "Поздравляю своих футболистов. Добыли заслуженную победу. Это была слишком тяжелая игра. У соперника очень скоростные футболисты. Не хочу говорить с судьей. Я так и не понял, что он хотел сделать. Ситуация с Педро Энрике не была симуляцией. Не знаю насколько серьезна его травма”.

Как передает Report, об этом сказал главный тренер “Карабаха ” после того, как его подопечные победили “Сабаил” с минимальным преимуществом в рамках 10-го тура Премьер-лиги Азербайджана.

45-летний специалист ответил также на вопросы журналистов на послематчевой пресс-конференции.

- После ухода Роберта Просинечки многие хотят видеть вас у руля национальной сборной. Если поступит предложение, каков будет ваш ответ?

- Такие разговоры были всегда. Знаете мой характер. То что я скажу сейчас может отвлечь всех от игры с “Атлетико” и создать резонанс.

- Поговорим после игры?

- Посмотрим как завершится игра (смеется). Скажу честно, уход Просинечки оказался неожиданностью для меня. Он ушел вчера и было бы неправильно сегодня мне высказаться по этому поводу . АФФА даст самое правильное решение.

- Может вам было предложение, вы не согласились?

- Сегодня мы готовимся к игре с “Атлетико”. Отложим на потом. После решения руководства АФФА и мы выскажемся.

- Помимо вашего имени, звучат также имена Романа Григорчука и Кахабера Схададзе. Каково ваше предложение как члена исполкома АФФА?

- У меня нет предложений. Исполком не собирался и ничего подобного не обсуждал. Попрошу вас не отвлекать и мое внимание.

- Что вы ждете от игры с “Атлетико”?

- Всегда хотел, чтоб команда продемонстрировала достойную игру. Футболисты растут над собой, проигрывая таким командам. Эта игра, травмы футболистов сделали меня еще внимательнее. Мы лучше знаем соперника после первой игры. Игра с нами –это последние шансы для “Атлетико”.

- "Атлетико" после игры с "Карабахом" находится в чрезвычайном режиме. Это для нас преимущество?

- Не нужно себя обманывать. Такие вещи не проходят с подобными командами. Нужно постараться, чтоб не было ошибок и не пропустили мячи.