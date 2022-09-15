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Гурбан Гурбанов: Хотя мы одержали победу, мне нелегко говорить

Гурбан Гурбанов: Хотя мы одержали победу, мне нелегко говорить "Хотя мы одержали победу, мне нелегко говорить".
Футбол
15 сентября 2022 г. 23:27
Гурбан Гурбанов: Хотя мы одержали победу, мне нелегко говорить

"Хотя мы одержали победу, мне нелегко говорить".

Как сообщает Report, об этом сказал главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов на пресс-конференции после игры второго тура группового этапа Лиги Европы УЕФА, в которой "скакуны" одолели в Баку французский "Нант" со счетом 3:0.

По словам 50-летнего специалиста, игроки были взволнованы в связи со сложившейся в стране ситуацией.

"Мы осознавали ответственность матча, испытывали волнение в первом тайме. Да помилует Всевышний души наших шехидов. Это трудный для нас день. Наши мысли вместе с армией. Не хочу много говорить о победе. Я счастлив, что мы одержали победу именно сегодня. Наш народ ждал этого от нас. Желаю успехов сопернику и поздравляю своих игроков", - добавил наставник агдамского клуба.

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Версия на азербайджанском языке Qurban Qurbanov: "Qələbə qazansaq da, danışmaq asan deyil"

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