Гурбан Гурбанов: Хотя мы одержали победу, мне нелегко говорить

"Хотя мы одержали победу, мне нелегко говорить".
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По словам 50-летнего специалиста, игроки были взволнованы в связи со сложившейся в стране ситуацией.
"Мы осознавали ответственность матча, испытывали волнение в первом тайме. Да помилует Всевышний души наших шехидов. Это трудный для нас день. Наши мысли вместе с армией. Не хочу много говорить о победе. Я счастлив, что мы одержали победу именно сегодня. Наш народ ждал этого от нас. Желаю успехов сопернику и поздравляю своих игроков", - добавил наставник агдамского клуба.