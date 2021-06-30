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Гурбан Гурбанов: Хочется приобрести лучшего футболиста

Гурбан Гурбанов: Хочется приобрести лучшего футболиста Интерес к израильскому футболу в последнее время вырос. У них очень интересный чемпионат. Чтобы клуб был хорошим, важно иметь хороший уровень чемпионата
Футбол
30 июня 2021 г. 22:46
Гурбан Гурбанов: Хочется приобрести лучшего футболиста
Гурбан Гурбанов

"Интерес к израильскому футболу в последнее время вырос. У них очень интересный чемпионат. Чтобы клуб был хорошим, важно иметь хороший уровень чемпионата. Премьер-лига Израиля - один из самых выделяющихся чемпионатов в последнее время".

Как передает Report, об этом заявил главный тренер агдамского "Карабаха" Гурбан Гурбанов, отвечая на вопрос о сопернике своего клуба во втором квалификационном раунде Лиги Конференций израильском "Ашдоде".

"Не случайно эта команда заняла третье место в своей лиге. Это очень серьезный соперник для нас. Я сначала полностью подготовлю свою команду, а затем дам игрокам информацию об "Ашдоде". Мы смотрели матчи соперника и футболисты имеют какое-то представление о нем. Хотим показать хороший результат в новом турнире. Постараемся устранить недостатки и подготовиться к игре как хотим".

Коснувшись темы трансферов, опытный наставник отметил, что пока не знает, какого именно футболиста приобретет:

"На данный момент ведем переговоры с 3-4 игроками. Хочется выбрать лучшего из них. Нам нужно обязательно усилить линию атаки, важно приобрести как минимум одного игрока на эту позицию. Но постараемся взять двух. Также нам не помешал бы защитник и полузащитник".

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Версия на азербайджанском языке Qurban Qurbanov: "Transferlərə həddindən artıq çox pul istəyirlər"

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