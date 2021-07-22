Гурбан Гурбанов: Этот результат придаст сопернику уверенности

"Хотели сделать подарок нашей прессе в виде победы. Ребята приложили много усилий против хорошо обороняющейся команды".

"Хотели сделать подарок нашей прессе в виде победы. Ребята приложили много усилий против хорошо обороняющейся команды".

Как передает Report, об этом после первого матча 2-го квалификационного раунда Лиги конференций против израильского "Ашдода" заявил главный тренер азербайджанского "Карабаха" Гурбан Гурбанов.

"Мы должны улучшить свою игру. Сегодня дали противнику очень мало шансов. Естественно, этот результат придаст им уверенности. В ответной встрече постараемся отнять ее у них, завершив игру удачно".