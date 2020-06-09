Гурбан Гурбанов: Это был большой экзамен для всех нас - ИНТЕРВЬЮ

Гурбан Гурбанов https://report.az/storage/news/32b9af9fd164ac15fc086ba3f5c51c2d/5b67d93a-1205-4e1f-bb04-becda8eab656_292.jpg

Наставник агдамского "Карабаха" Гурбан Гурбанов провел пресс-конференцию после разгромной победы над "Сабахом" со счетом 5:0

Как передает Report, опытный специалист поделился своим мнением о первом матче после 3-месячного перерыва.

- Мы уже почти 3 месяца находились вдали от большого футбола. Игроки были чрезмерно мотивированы. Ошибок было достаточно, но мы воспринимаем это нормально. Главное, что были игра и результат. Мы больше рады тому, что вернулись на зеленое поле. Верю, что предстоящие игры пройдут без проблем.

- Команда уже почти как неделю приступила к тренировкам. Сколько потребуется времени, чтобы полностью набрать форму?

- Не могу полностью ответить на этот вопрос. Конкретных цифр пока нет. В конце недели вновь будет двухдневный карантин, мы не сможем тренироваться. Если у нас был 21 день, то сейчас стало минус 4 дня. Следует быть чрезвычайно внимательными. В первом матче после перерыва футболисты полны желания и сил. Мы должны уделять больше внимания их восстановлению, нежели физическим нагрузкам. Это создаст нам проблемы. Нам нужно провести много матчей, чтобы вернуть прежнюю форму. После зимней подготовки мы говорили, что ситуация выправится после 3-4 туров, но сейчас сказать такое было бы ошибкой. Нужно наладить правильный план подготовки, не торопиться. Может быть, к концу чемпионата команда вернет форму.

- Вы поедете тренироваться в Габалу на выходных?

- Мы точно не решили, поедем ли в Габалу. Такая мысль появилась после трехдневного карантина. Нужно ведь разрешение оперативного штаба, так как въезд в районы запрещен. Надеюсь, что благодаря нашему плану подготовки у нас отпадет нужда ехать туда.

- Сумели отдохнуть во время карантина?

- У карантина были и некоторые плюсы. Сколько бы мы не находились дома с семьей, мы больше времени уделяли тренировкам. Это стало большим экзаменом для всех нас. Произошедшее пойдет на пользу профессионализму наших футболистов. Главное, чтобы все наладилось. Не проблема, если чемпионат завершится на месяц раньше или позже. Но в целом (сложившаяся ситуация) стала большим ударом по футболу.

- Довольны ли вы матчем после недельной подготовки?

- Сегодня меня больше волновали не события на поле, а восстановление футболистов. Наши игроки уже много лет играют вместе. В некоторых эпизодах они экономили силы, не давали себе тратить слишком много энергии. Наши футболисты свободно обращались с мячом. Во втором тайме были небольшие сложности. Ромеро и Озобич выделялись своим профессионализмом.

- Магайе Гейе ушел из клуба по собственному желанию?

- По взаимному согласию. У него на руках был контракт, без его согласия мы не могли расстаться с ним. У Магайе было предложение, и стороны достигли согласия. Все футболисты знают, что у меня много требований к весу. После карантина Гейе было бы сложновато восстановиться. Гейе принес много пользы команде. Он проявил свой профессионализм как забитыми голами, так и ассистами. Но футбол становится все более скоростным.

- У Вагнера да Сильвы, по слухам, есть предложение. Останется ли он в команде?

- Вообще я сказал всем футболистам, чтобы они заняли выжидательную позицию. Мы же не знаем, что нас ждет в будущем, поэтому торопиться не следует. Надо полностью завершить чемпионат. По окончании сезона мы возобновим переговоры со всеми футболистами, чьи контракты истекают.

- Вы говорили с Рашадом Садыговым об его карьере?

- Мы приняли решение. Не случись серьезных изменений, оно останется в силе. Рашад еще раньше хотел завершить карьеру, но я его остановил.