Гурбан Гурбанов: Эта победа не должна успокаивать нас

"Эта победа не должна успокаивать нас".
Как передает Report, об этом заявил главный тренер азербайджанского "Карабаха" Гурбан Гурбанов после победы в первом матче плей-офф раунда квалификации Лиги Европы над словенской "Олимпией" в Любляне (2:0).
"Очень хорошая получилась игра. Обе команды любят играть с мячом, и проводили осмысленные атаки. Мы серьезно относились к "Олимпии" до первого матча, и теперь должны еще серьезнее перед ответным. Потому что эта команда способна в любой момент создавать угрозу у чужих ворот", - отметил наставник азербайджанской команды.