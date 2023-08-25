Гурбан Гурбанов: Эта победа не должна успокаивать нас

"Эта победа не должна успокаивать нас".

"Эта победа не должна успокаивать нас".

Как передает Report, об этом заявил главный тренер азербайджанского "Карабаха" Гурбан Гурбанов после победы в первом матче плей-офф раунда квалификации Лиги Европы над словенской "Олимпией" в Любляне (2:0).

"Очень хорошая получилась игра. Обе команды любят играть с мячом, и проводили осмысленные атаки. Мы серьезно относились к "Олимпии" до первого матча, и теперь должны еще серьезнее перед ответным. Потому что эта команда способна в любой момент создавать угрозу у чужих ворот", - отметил наставник азербайджанской команды.