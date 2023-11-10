Гурбан Гурбанов: Если бы такой эпизод произошел у ворот "Байера", судья не назначил бы пенальти

Если бы такой эпизод (касание мяча руки Максима Медведева в штрафной - ред.) произошел перед воротами "Байера", судья не назначил бы пенальти.

Если бы такой эпизод (касание мяча руки Максима Медведева в штрафной - ред.) произошел перед воротами "Байера", судья не назначил бы пенальти.

Как сообщает Report , об этом заявил главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов на пресс-конференции после матча IV тура группового этапа Лиги Европы УЕФА, в котором "скакуны" уступили немецкому "Байеру" со счетом 0:1.

51-летний специалист выразил недовольство пенальти, назначенным в пользу соперника на последних минутах: "В таких эпизодах к большим клубам всегда проявляют лояльность. Я высказал свои замечания арбитру. Я тоже просмотрел этот эпизод. Что делать игроку, если он не видит мяча?".

Он подчеркнул, что болельщики посмотрели зрелищную игру.

"Хочу поблагодарить своих футболистов. Кроме того, было приятно играть перед таким количеством фанатов. Выражаю им свою благодарность. Разумеется, мы бы очень хотели заработать одно очко. Но, к сожалению, мы пропустили гол на последних минутах", - сказал Г.Гурбанов.

Наставник "скакунов" добавил, что эта игра принесла команде много опыта и выносливости.

"Мы можем искать причину. Но я за то, чтобы мы сами были более внимательными. Особенно против таких команд. Мы проиграли. Но болельщики увидели игру, 90 минут хорошей борьбы. Такие матчи приносят огромную пользу развитию нашего футбола", - подчеркнул тренер "Карабаха".

Напомним, что матч прошел на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова. Единственный гол на 4-й добавленной к основному времени встречи минуте забил Виктор Бонифасе, реализовав спорный пенальти.