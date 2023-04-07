Гурбан Гурбанов: Другие клубы интересуются нашими игроками

То, что другие клубы интересуются нашими футболистами - вполне нормально. Они проявляют интерес к нескольким игрокам.

То, что другие клубы интересуются нашими футболистами - вполне нормально. Они проявляют интерес к нескольким игрокам.

Об этом Report сказал главный тренер клуба "Карабах" Гурбан Гурбанов, говоря о футболистах, срок контрактов которых истечет в конце текущего сезона.

51-летний специалист отметил, что с футболистами пока не было проведено переговоров: "Мы высоко ценим каждого. Однако если у какого-то игрока карьера может сложиться лучше в другой стране, мы не будем препятствовать при условии, что наши права будут защищены".