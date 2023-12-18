Гурбан Гурбанов: Динамика матча была немного низкой

Сегодня динамика была немного низкой

"Сегодня динамика матча была немного низкой".

Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов на пресс-конференции после матча XVII тура Премьер-лиги Азербайджана, в котором его команда победила "Нефтчи" со счетом 2:0.

"Поздравляю своих ребят. Важная победа. После некоторых матчей у футболистов возникает некоторая расслабленность, есть еще и немного усталости. В таких ситуациях важно показать характер. Сегодня динамика была низкой, против нас играла очень хорошо обороняющаяся команда. Свободных зон было мало. Команда очень потрудилась для победы. "Нефтчи" желаю успехов. Они до конца придерживались игровой дисциплины, выполняя тренерские указания. Редко оставляли свободное пространство. Мои футболисты смогли вовремя воспользоваться этим. Доволен ими", - сказал Г.Гурбанов.