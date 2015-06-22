​Гурбан Гурбанов оценил соперника клуба "Карабах" в Лиге чемпионов

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Главный тренер клуба "Карабах" Гурбан Гурбанов дал оценку жеребьевке II классификационного этапа Лиги чемпионов по футболу, где азербайджанская команда встретится с командой "Рудар" (Черногория).

Как сообщает Report, 43-летний специалист отметил, что в первую очередь их интересует подготовка клуба.

По его словам, учитывая, что по известным причинам "Карабах" пока не смог собраться в полном составе, к подготовке планируется приступить с 24 июня.

С этой точки зрения главный тренер считает необходимым быть в лучшей форме до первой игры.

Что же касается соперников, Г.Гурбанов заявил, что игра с командой "Рудар" будет сложной: "Нам всегда было трудно играть с балканскими клубами. Кроме того, они хорошо знают нас. И этот раз не является исключением. Я бы сказал, что эта игра для нас очень важна. Данный этап более важен, нежели встреча "pley-off"".